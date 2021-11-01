Anastasiadis, İklim Değişikliği Zirvesi’nde konuşacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Birleşik Krallığın ev sahipliği yaptığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) İklim Değişikliğiyle ilgili zirve toplantısı COP26’ katılmak için dün Glasgow’a gittiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in toplantı esnasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iklim değişikliğiyle ilgili tezlerine atıfta bulunacağı bir konuşma yapacağını, aynı zamanda iklim değişikliğinin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da etkileriyle başa çıkılmasına ilişkin inisiyatifini detaylı bir şekilde analiz edeceğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’e Glasgow temasları esnasında Kıbrıs Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis yanı sıra Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Kıbrıs’ın Birleşik Krallıktaki Yüksek Komiseri Andreas Kakuris, Anastasiadis’in iklim değişikliği konularındaki danışmanı Kostas Papanikolas ve Anastasiadis’in diplomatik bürosunun müdür yardımcısı Kula Sofianu’nun eşlik edeceğini belirtti.

Tarım Bakanlığının, iklim değişikliğiyle ilgili zirve toplantısı çerçevesinde ve Akdeniz Günü sebebiyle yarın AB’nin Akdeniz’le ilgili sekreterliğiyle işbirliği içerisinde “Çevre ve İklim Değişikliğiyle İlgili Akdeniz Uzmanları Ağı” ve “Clima-Med Project” hakkında etkinlik düzenleyeceği de belirtildi.

Kadis’in etkinlikte Anastasiadis’in iklim değişikliğinin etkilerinin ele alınmasına ilişkin inisiyatifini tanıtacağını yazan gazete, bunun akabinde, Anastasiadis’in iklim değişikliğiyle ilgili danışmanı Papanikolas’ın ise, uzmanlar grubunun Kıbrıslı Rum hükümeti için yaptıkları araştırmanın bugüne kadarki bilimsel sonuçlarını ortaya koyacağını belirtti.

Etkinliğe, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde yer alan 15 ülkeden delegelerin katılacağını ve zirve çerçevesinde Anastasiadis’in katılacağı birçok etkinlik gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, ABD ve Avrupa Komisyonu’nun yarın ortaklaşa metan gazı kullanımıyla mücadele konulu bir etkinlik düzenleneceğini de ekledi.