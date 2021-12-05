Kıbrıs'ın güneyinde yayımlanan Haravgi gazetesi, “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı” başlığıyla yer verdiği haberinde, Maraş kökenli bir grup Kıbrıslı Rum’la yaptığı röportajla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özetle “Maraş kökenli Kıbrıslı Rumların artık kimsenin kapalı bölge Maraş konusuyla ve genel olarak da Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgilenmediği konusunda hayal kırıklığı ifade ettiklerini” yazan gazete, Maraş kökenli Rumların “herhangi bir eylemde bulunulmamasının bölücü bir çözüme yol açtığı konusunda korku duyduklarını ve artık geriye kalan tek şeyin, kurtarabileceğini kurtarmak için Maraş kökenli her Rum’un ve her göçmenin kişisel mücadelesi olduğunu ifade ettiklerini” iletti.

Haberde Maraş kökenli Kıbrıslı Rumların, meydana gelen durum konusunda Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e ve Anastasiadis’in Crans Montana’dan bu yana izlediği politikaya sorumluluk yüklemelerinin dikkate değer olduğu da belirtildi.

Gazete Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Anastasiadis’in son yıllardaki icraatlarına sorumluluk yükleyen Maraş kökenlilerin, Kıbrıs sorununun çözümünde ve Maraş konusunda ışık görmediklerini de ekledi.

