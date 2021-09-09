Anastasiadis: Hükümet, ileri teknoloji şirketlerinin Kıbrıs’a yatırım yapmaları için yeni bir teşvik planı açıklayacak

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, güney hükümetinin, “ileri teknoloji şirketlerinin Kıbrıs’a yatırım yapmaları için önümüzdeki aylarda yeni bir teşvik planı açıklayacağını” belirtti.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen ‘Invest Cyprus’ adlı Uluslararası Yatırım Ödülleri’nin takdim töreninde yaptığı selamlama konuşmasında bu bilgiyi açıkladı PIK’in haberine göre; yeni teşvik planında çalışanların işe alınmasını kolaylaştıracak tedbirler, vergi teşvikleri ve hızlı izin çıkarma prosedürleri yer alacak. Anastasiadis, Kıbrıs’ın ekonomisinin kalkınma sürecine girdiğini, 2021 yılının ikinci 3 ayında %12,8 büyüdüğünü ve başlarda yapılan öngörüleri bile aşarak, önümüzdeki 3 ay için olumlu perspektif yarattığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Kıbrıs’taki sloganın, ‘her zorlukta bir fırsat vardır’ şeklinde olduğunu söyledi. (PIK)