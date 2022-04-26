Anastasiadis Estonya'ya gidiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in, Estonya’ya 27-29 Nisan tarihlerini kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Nikos Anastasiadis’in yarın başlayacağı Estonya ziyareti kapsamında, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile iş birliği memorandumu imzalayacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis temasları çerçevesinde Estonya Devlet Başkanı Alan Karis ve Parlamento Başkanı Juri Ratas ile bir araya gelecek.

Gazete, Kıbrıs Başkanlığı Basın Bürosunun açıklamasına dayanarak imzalanacak iş birliği memorandumunun, Kıbrıs Cumhurtiyeti'nin dijital geçiş alanındaki reformları hayata geçirmesine yönelik olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, temasları sırasında muhataplarına Kıbrıs sorunu, buna bağlı olarak Kıbrıs Rum tarafının tezleri, Maraş ve Kıbrıs’ın ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki Türk faaliyetleri konusunda da bilgi verecek.