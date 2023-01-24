Anastasiadis: Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm konusundaki tutumu yeni değil

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın dün "Fileleftheros" gazetesine verdiği röportaj hakkında yorum yaparak, Tatar'ın iki devletli çözüm konusundaki tutumunun yeni olmadığını söyledi.

Anastasiadis, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin bu pozisyonunun Nisan 2021'den beri ortaya konduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Tatar ile sosyal bir yemeğin yapılıp yapılmayacağının henüz belirlenmediğini ancak belirlense bile Kıbrıs Türk tarafının pozisyonları göz önünde bulundurulduğunda, tamamen sosyal bir yemek olacağını sözlerine ekledi.

Anastasiadis, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Tük tarafı için Kuvvetler Statüsü Anlaşması’na ilişkin kararında, herhangi bir sorunlu ifade olup olmadığı soruya olumlu yanıt verdi ve hükümetin bunu düzeltmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.