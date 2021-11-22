Anastasiadis: Crans Montana’daki görüşmelerin toplantı notlarından Kıbrıs Rum tarafının tutarlı olduğu anlaşılıyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Crans Montana’daki görüşmelerin toplantı notlarından “Kıbrıs Rum tarafının tutarlı olduğunun ve istisnasız tüm konularda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çerçevesi hakkında öneriler sunduğunun anlaşıldığını” belirtti.

Anastasiadis, muhalefetin yaptığı eleştirileri yorumlayarak, “Önemli olan şey, resmi toplantı notlarında ne yazdığıdır” dedi.

Kıbrıslı Rum lider “Kıbrıs Rum tarafının talep ettiği ve Genel Sekreter tarafından benimsenen şeyi, yani çağ dışı kalmış garantörlük sisteminin ve orduların adada kalmasının bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini göz ardı etmediğini” kaydetti.

Anastasiadis, “toplantı notlarında Türkiye’nin Antonio Guterres’in önerilerine karşılık vermeye herhangi bir niyeti olmadığının net bir şekilde ortada olduğunu” sözlerine ekledi.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, “adada bulunacak yerleşiklerin sayısı, olumlu oy talebi, orduların adada kalması ve garantörlük haklarının devam etmesi göz önünde bulundurulduğunda, bu içerikte bir çözümün kabul edilmesinin, Kıbrıs'ı Türkiye'nin himayesi haline getireceğini” ifade etti.