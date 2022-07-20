Anastasiadis: "Bütün önerileri BM zemininde görüşmeye hazırım"

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde sunduğu önerilerin Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in eline bugün geçtiği bildirildi.

Kıbrıs radyosu, Kıbrıslı Türk lider Tatar’ın önerilerinin Anastasiadis’e BM tarafından teslim edildiğini duyurdu.

Kıbrıslı Rum Sözcü Marios Pelekanos, yazılı açıklama yapan Anastasiadis’in, Tatar’ın “kabul edilemez” diye nitelediği önerilerine, iki bağımsız devlet temelinde çözümü temellendirme yönünde yeni bir çaba yorumunu yaptığını açıkladı.

Pelekanos, Anastasiadis’in “buna rağmen, gerek kendisi tarafından daha önce sunulan gerek Tatar’ın sunduğu bütün önerileri görüşmeye hazır olduğunu”, Kıbrıslı Rum liderin tek şartının ise “diyaloğun, BM ve Güvenlik Konseyi kararlarında kaydedildiği şekliyle uzlaşılmış zeminde yapılması” olduğunu söyledi.