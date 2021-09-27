Anastasiadis: “Bugünkü görüşmenin diyaloğa yol açmasını umut ediyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile yapılacak 3'lü görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili esaslı diyaloğun tekrarlanmasına yönelik adımların atılmasına olanak sağlaması umudunu ifade etti.

Anastasiadis, Antonio Guterres’in görevlisi Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmenin ardından twitter hesabında paylaştığı mesajda, müzakere sürecinin Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ve temelinde doğru gidişata geri dönmesi için her türlü çabayı ortaya koyma kararlılığını yeniden ifade ettiğini söyledi.

Kıbrıslı Rum lider, geçici Kıbrıs özel danışmanı görevini tamamlayan ve enerji alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirkette göreve başlayacak olan Jane Holl Lute’a veda etti. Görüşme boyunca Jane Holl Lute’a Kıbrıs sorununda var olan çıkmazın aşılmasına yönelik kararlı çabalarından dolayı teşekkür etti. Bugün yapılacak gayrı resmi yemek, Kıbrıs saatiyle gece 8.15’te başlayacak.