Anastasiadis aşı oldu
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bu sabah Covid-19 aşısı oldu.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bu sabah Covid-19 aşısı oldu.
Anastasiadis’in vatandaşları teşvik etmek için bu sabah 9.30 sıralarında Latsion Sağlık Merkezinde Covid-19’a karşı geliştirilen aşıyı yaptırdığını bildiren güneydeki haber kaynakları, Anastasiadis’in aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, aşıyı bir yaşam hediyesi olarak nitelendirerek, bu gelişmeden ötürü memnun olduğunu belirttiğini aktardılar.
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Etiketler : anastasiadis, aşı, corona