Anastasiadis aşı oldu

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bu sabah Covid-19 aşısı oldu.

Anastasiadis’in vatandaşları teşvik etmek için bu sabah 9.30 sıralarında Latsion Sağlık Merkezinde Covid-19’a karşı geliştirilen aşıyı yaptırdığını bildiren güneydeki haber kaynakları, Anastasiadis’in aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, aşıyı bir yaşam hediyesi olarak nitelendirerek, bu gelişmeden ötürü memnun olduğunu belirttiğini aktardılar.