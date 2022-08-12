Anastasiadis, 23 Eylülde BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hadjichrysanthou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 77. Genel Kurul için hazırlıkların başladığını ve 20 Eylül'de üst düzey devlet yetkililerin konuşmalarını gerçekleştireceklerini belirtti.

İlk konuşmacı Brezilya olacak.

Hadjichrysanthou, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in 23 Eylül'de BM Genel Kuruluna hitap edeceğini de sözlerine ekledi.