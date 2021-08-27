Anastasiades’in Eylül programı yoğun

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades eylül ayında bir dizi önemli görüşme ve ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerin çoğu geniş bölgemizdeki ülkelere, AB ve ABD’ye olacak.

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos’ta Kıbrıs’a gelecek olan ABD’li Senatör ve Senatonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, insan haklarının, devlet hukuku ve demokrasinin ilerletilmesine katkılarından dolayı Anastasiades tarafından III. Makarios Madalyonu ile taltif edilecek. Anastasiades Senatör Menendez ile gerçekleştireceği özel görüşmede, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ele alınacak.

Anastasiades 4 Eylül’de Kıbrıs-Mısır ilk Hükümetlerarası Zirve için Kahire’de olacak. Cumhurbaşkanına Dışişleri, Enerji, Eğitim, Tarım, Savunma bakanları ve Hükümet Sözcüsü ile Denizcilik Müsteşarı eşlik edecek. Hükümetlerarası Zirve ikili ilişkilerin bir dizi konuda geliştirilmeye başlandığı bir dönemde çok önemli olarak nitelendiriliyor.

Anastasiades, bakanlardan oluşan bir heyet eşliğinde, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde 13 ve 14 Eylül’de Bahreyn’e bir ziyaret gerçekleştirecek.

Anastasiades 17 Eylül’de AB Akdeniz ülkelerinin Atina’da düzenlenecek Zirve (EUΜed Summit) çalışmalarına katılacak. Zirveye ayrıca Slovenya ve Hırvatistan da katılacak. Zirve sırasında, Akdeniz ülkeleri arasında, İklim Değişikliği ve geniş bölgede etkileri, mülteciler, çevre, Covid 19 ile mücadele ile bölgede güvenlik ve istikrar gibi ortak zorlukların göğüslenmesi yolları ele alınacak. Zirve çalışmaları çerçevesinde, Anastasiades Kıbrıs’la ilgili gelişmeler, Mağusa’daki yeni Türk tahrikleri ve Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlaması çabaları konusunda zirveye katılan liderleri bilgilendirecek.

Eylül sonlarında Anastasiades, Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde New York’ta bulunacak. BM Genel Sekreteri ile gerçekleştireceği görüşmede Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlaması konusunu ortaya koyacak.

Anastasiades New York ziyareti sırasında, yabancı ülke liderleriyle de bir dizi temasta bulunacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Anastasiades’in programının çeşitli gelişmelere bağlı olarak zenginleştirilebileceği veya farklılaştırılabileceği belirtildi.