Anastasiades ile Guterres 23 Eylül'de görüşecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, 23 Eylül'de Kıbrıs saatiyle 19.15'te New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Görüşmenin Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nun oturumu arasında yapılacağı açıklandı .

Kıbrıs Cumhuriyeti Basın Ofisi Müdürü Andreas İosif, Anastasiades ve Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in, New York'ta bulundukları süre boyunca diğer devlet ve hükûmet başkanları ve yetkililerle de görüşmeler yapacağını açıkladı.

Anastasiadis'in görüşmelerinin odak noktasında Kıbrıs sorunu, çıkmazı aşma girişimleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki eylemleri olacağı belirtildi, ayrıca iklim değişikliği, Ukrayna'daki savaş ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağına dikkat çekildi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ayrıca, Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ülkenin daimi temsilcilerine öğle yemeği verecek ve diaspora örgütleriyle de bir araya gelecek.

Anastasiades, 19 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de diğer yabancı lider ve devlet başkanıyla birlikte Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak için Londra'da Westminster Abbey'de olacak. Anastasiades, 20 Eylül Salı günü Londra'dan New York'a gidecek.