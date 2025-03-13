Anastasia Melega kaçak mı çalıştırılıyordu?

Prenses Gece Kulübü’nde ölü olarak bulunan Anastasia Melega’nın çalışma ve sigorta kayıtları, kadının son bir yıldır kayıtsız olarak çalıştırıldığını ortaya koydu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya’nın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, Melega’nın adaya 2023 yılı Ağustos ayında getirildiği, ancak sigorta primlerinin yalnızca 2024 yılı Mart ayına kadar yatırıldığı görüldü.

Derya, Melega’nın ölümüne ilişkin yetkili kurumları açıklama yapmaya çağırarak, genç kadının intihar mı ettiği yoksa öldürülmüş mü olduğunun aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Otopsi sürecinde toksikoloji raporu tutulup tutulmadığına dair belirsizliklerin de giderilmesi gerektiğini belirten Derya, Prenses Gece Kulübü’nün sahipleri ve Melega’nın kaçak olarak çalıştırılmasında rolü olan aracılar hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamının kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Bu gelişmeler ışığında, Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın, Melega’nın çalışma statüsü ve ölümüyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.