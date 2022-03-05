Anadolu’nun kadınlarının gizli kalmış e(k)mek mücadelesi “Grev” Kıbrıs’ta gösterildi

Murat OBENLER

Belgesel çalışmaları, yazılı ve görsel medyadaki çalışmaları ve yazarlığı ile tanınan Metin Yeğin'in 1910 yılında Bursadaki ipek fabrikasında kadın işçiler tarafından daha iyi çalışma koşullarına ulaşmak için başlatılan iş bırakma eylemini anlatan "Grev" isimli son filmi 4 Mart 2022 Cuma tarihinde Arabahmet Kültürevi’nde saat 19:00’da izleyicilerle buluştu.

ASi Production, Sol Hareket ve Kıbrıs Bağımsız Feministler’in organizasyonu ile gerçekleşen filmin gösterimine bazı milletvekili, sendika yöneticileri, STÖ yöneticileri yanı sıra çok sayıda da izleyici katıldı. Organizasyon adına Mine Balman’ın bir konuşma yaptığı gecede Yönetmen Metin Yeğin de gösterim sonrasında soruları yanıtladı. Filmin oyuncularından Pelin Batu ise son dakika çocuğunun hastalığından dolayı Kıbrıs’a gelemezken etkinliğe İstanbul’dan canlı bağlantı ile katıldı.

1910 Bursası’ndan gerçek bir kadın dayanışması ve ekmek mücadelesi

1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü konu alan filmin çekimleri Türkiye ve İspanya’da gerçekleşti.

Senaristliğini ve yönetmenliğ ini Metin Yeğin’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez’in yanında Tansel Öngel, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Nihan Aşçı yer alıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel gösterim

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken daha da büyük bir anlam kazanan filmin konusu şöyle: "Yıl 1910 Bursa. Osmanlı imparatorluğu borç içinde kıvranırken, ipek işçileri kadınlar çok güç koşullarda çalışıyorlardı. Avrupa sermayesi sadece bu ipekleri kuşanmakla kalmıyor, aynı zamanda imparatorluktan alacaklarını da işçi kadınların sırtından tahsil ediyordu. Bütün bunlara karşı, yaşanmış gerçek bir direnişin, ipek işçisi kadınlarının direnişinin öyküsüdür 'Grev'. Aynı zamanda, ne bu sömürü ne de bu karşı çıkış, sadece Bursa ile de sınırlı değildir, İngiltere’den Türkiye’ye, İspanya’ya kadar uzanır. Dünyanın en ünlü oyuncularıyla da bizi buluşturan, zamanın, aşkın ve hayatın gerçek sokaklarında bir seyahattir 'Grev'."

Filmlerini büyük bütçelerle ve olanaklarla değil tamamen dayanışma amacıyla bir araya gelen insanların kolektif katkısı ile ortaya çıkaran Yönetmen Metin Yeğin, yeni işçi fiminin çekimlerine önümüzdeki ay başlayacak. Film gösterim etkinliği ile toplanan dayanışma katkısı ile çekilecek olan yeni filme destek olunacak.



Belgesel çalışmaları, yazılı ve görsel medyadaki çalışmaları ve yazarlığı ile tanınan Metin Yeğin