Amerikan savaş uçakları üzerimizde uçtu, “haberimiz olmadı”

ABD'nin Doğu Akdeniz ve Mağusa Körfezi'nde başlattığı tatbikat kapsamında “F-22 Raptor" savaş uçakları Kıbrıs adası üzerinde uçtu.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının bilgisi dâhilinde gerçekleştiği söylenen uçuşlar sırasında, Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinden de geçen uçaklarla ilgili “KKTC makamlarının" bilgilendirilmediği, Türkiye’nin ise karşı çıktığı ifade ediliyor.

Güneydeki medya, Türkiye’nin söz konusu tatbikatla ilgili “başarısız” bir NOTAM girişiminde bulunduğunu ve kuzeyde uçuşa izin verip vermediğinin netlik kazanmadığını yazdı.

Öte yandan, kuzeydeki yerel basında pek yankı bulmayan olayla ilgili çıkan bazı haberlerde, savaş uçaklarının ada üzerindeki uçuşlarını, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına da bildirilmediği iddia edildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi yayın organı RİK, uçuşların devletle istişare içinde yapıldığını, bu bilginin hükümet sözcüsü tarafından açıklandığını yazdı.

Greek Reporter isimli gazeteye göre ise, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Washington'un "ABD Büyükelçiliği aracılığıyla tatbikatı yürütmek için sözlü bir izin notu almasından" sonra misyona onay verdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan tatbikatın, 5 Kasım’da sona ermesi bekleniyor.