Birikimlerini çeşitli finansal araçlara yatırım yaparak büyütmek mi istiyorsun? Yurt dışı hisse senedi alımı uzun vadede karlı yatırım araçları arasında yer alabilir. Yabancı borsalar içinde ise Amerikan borsası gerek işlem hacmi ve piyasa değeri gerekse yatırımcı sayısı ile dünyanın en büyüğüdür. Amerikan borsasına nasıl yatırım yapılır, yabancı hisse senedi nasıl alınır gibi sorular özellikle yeni yatırımcılar için kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazıyı okuyarak yurtdışı hisse senedi alımı konusunda bilgi edinebilirsin.

Amerikan Borsasına Nasıl Yatırım Yapılır?

Ülkemizde yabancı hisse senetlerine yatırım yapmak yasaldır ve bu hizmeti veren birçok banka ve aracı kurum bulunur. Tıpkı Borsa İstanbul yatırımlarında olduğu gibi hisse hareketlerine bağlı olarak yabancı borsa yatırımından kazanç elde etmek ve temettü almak mümkündür. Yurtdışı hisse senedi alımı yaparken herhangi sorunla karşılaşmamak için güvenilir ve lisans sahibi bir aracı kurum ile çalışmak gerekir. Ülkemizde aracı kurumlara ilgili lisan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilir.

Amerikan Borsasına Nasıl Girilir?

Amerikan borsasından hisse almak için kullanabileceğin birçok platform bulunur. Banka aracılığıyla bu hizmetten yararlanmak istiyorsan tercih ettiğin bankada bir yatırım hesabı açman gerekir. Yabancı hisse senedi almak için çalıştığın bankanın dijital bankacılık kanalları üzerinden yatırım hesabı açabilirsin. Eğer bir aracı kurum aracılığıyla yabancı hisse senedi alımı yapmak istiyorsan ilgili kurumlarda bir yatırım hesabı açmalısın. Ardından yatırım hesabına para göndererek Amerikan borsalarına yatırım yapmaya başlayabilirsin. Üyelik ve yatırım hesabı açma işlemleri esnasında kimlik doğrulaması için nüfus cüzdanı veya pasaport istenebilir.

Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Banka ve aracı kurumda bir hesap açmak Amerikan borsalarına yatırım yapmaya başlamanın ilk adımıdır. Bu adımı tamamladıktan sonra ilgili kurumun internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden hangi hisse senetlerine yatırım yapmaya karar vermen gerekir.

Borsa, uzun vadede kazandıran yatırım araçlarından biri olsa da hisse senedi yatırımı oldukça risklidir. Bu yüzden hisse senedi yatırımı yapmadan önce sağlam bir araştırma yapman gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek yabancı hisse senedi alımı yapabilirsin:

Anlık piyasa verilerine erişmek, hisse senedini almak istediğin şirket hakkında uzman tavsiyeleri ve hedef fiyat beklentileri üzerine yazılan raporları incelemek ve son dakika haberleri hakkında bilgi sahibi olmak yatırım yaparken işini kolaylaştırır. Günümüzde birçok aracı kurum üyelerine canlı borsa verileri, son dakika haberleri ve analist tavsiyelerini belli bir ücret karşılığında sunar.

Raporları inceleyip almak istediğin hisse senedini belirledikten sonra ilgili hissenin kodunu ekrana girip almak istediğin adedi girmen gerekir. Bunun yanında tek bir hisse senedine almak yerine borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla yabancı hisse senetlerine yatırım yapman da mümkündür. Yabancı hisse senedi ve ETF alımında farklı emir türlerinden faydalanılır.

Hisse senedi ve ETF alım satımında kullanılan iki emir türü vardır. Bunlardan basit olanı piyasa emirleridir. Emir, işlem yapılan anda hisse senedinin fiyatı üzerinden dakikalar içinde gerçekleşir. Limit emrinde ise hisse senedini almak veya satmak istediğin fiyatı girmen gerekir. Gerekli piyasa koşulları oluştuğunda emrin otomatik olarak gerçekleşecektir. Piyasa şartlarının oluşmadığı durumlarda ise bu işlem bekleyen emirler sekmesinde görünür. Hisse senetlerine yatırım yaparken alım ve satım esnasında limit emirleri kullanmak karlılığı artırır.

Borsalarda işlem yaparken takas süresi vardır. Bu süre T ile ifade edilir. Borsa İstanbul’da yapılan hisse alımları bir gün sonra hesapta görünürken satımlarda ise bu süre iki gündür. Amerikan borsalarında ise işlem süresi 28 Mayıs 2024 tarihinden beri T1 olarak uygulanır. Örnek vermek gerekirse 6 Şubat 2025’te verilen satış emri ertesi gün gerçekleşir. Takas süresi sadece borsanın açık olduğu günler için geçerlidir.

Borsada işlem yaparken herhangi zarara uğramamak için resmi tatilleri takip etmek ve alım satım emirlerini buna göre oluşturmak önem taşır. Örnek vermek gerekirse 3 Temmuz’da NASDAQ hisse alım emri verdiysen 4 Temmuz ABD’de resmi tatil olduğu için bu emir ancak 5 Temmuz’da gerçekleşir.

Amerikan Borsaları Nasıl Takip Edilir?

Fiyat hareketlerini takip etmek ve son dakika haberlerinden haberdar olmak için gece saatlerinde Amerikan borsasını takip etmen gerekir. Amerikan borsaları, Borsa İstanbul’un aksine akşam saatlerinde açılır. ABD’de yaz ve kış saati uygulaması kullanıldığı için borsa açılış saatleri mart ve ekim aylarında değişim gösterir. Mart aylarında 16:30’da açılan Amerikan borsaları, ekim aylarında 17:30’da açılıp 00:00’da kapanır. Piyasa öncesi işlemler, Türkiye saatiyle 12:00-17:30 aralığı, kapanış sonrası işlemler ise 00:00-04:00 arasında yapılır.

Amerikan borsasından hisse almak için, Midas’ın kullanıcı dostu arayüzünde yer alan pratik bilgiler oldukça işine yarar. İşlem yapmadan önce alanında uzman analistlerin tavsiyelerinden faydalanabilirsin. Aynı zamanda piyasalara dair anlık haber akışı ve son dakika gelişmelerinden haberdar olarak yatırımlarına yön verebilirsin.