Amcaoğlu'nu o protokol mü 'yaktı' ?

Bir sene önce sürpriz bir hamleyle Maliye Bakanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı’na aktarılan Olgun Amcaoğlu, yeni kabinede bu kez dışarıda bırakıldı.

Üstelik en yüksek oy alan vekil olmasına rağmen…

“Başbakan Sucuoğlu kendine rakip mi gördü, yoksa çalışan kaybediyor mu” diye sormuştum.



UBP’ye yakın bir kaynak aradı ve ortaya şu iddiayı attı:

“Amcaoğlu’nun üstü Büyükelçilik’ten çizildi, sebebi de Meral Akıncı’yla imzaladığı işbirliği protokolüdür.”

Bu iddiayı birkaç kaynaktan daha araştırdım ve aynı yönde tahmin, izlenim ya da duyumlar aldım.



Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ile Eğitim Bakanlığı, 24 Aralık 2021’de bir işbirliği protokolü imzalamıştı.

Bu protokole Meral Akıncı ile Olgun Amcaoğlu imza atmıştı.



“Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Ev İçi Şiddet” başlığı altında kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konular pilot bir okulda ele alınacak, ders olarak okutulacaktı.



Tam da en son "Aile Çalıştayı"nda gündeme gelen kimi endişeler, aslında bu protokolle önemli bir açılım olarak eğitime sunuluyordu.



“Bu bir başlangıçtır, diğer tüm okullarımızda da bu projenin uygulanacağına inanıyorum” demişti Olgun Amcaoğlu!



O dönem, kimi milliyetçi isimlerin “sen kime hizmet ediyorsun” gibi laflar ettiğini anımsıyorum.



Proje uygulanmaya başladı mı bilmiyorum.

Bildiğim o ki, böylesi gerici bir iktidar sürecinde, Olgun Amcaoğlu’nun bu nedenle görevden alındığı iddiası doğru olabilir.

