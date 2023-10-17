Amcaoğlu'ndan "yakıt fiyatları" açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıt fiyatlarına “zam yapmak istemedikleri için” yansımadığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Fiyat İstikrar Fonu ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin eleştirileri üzerine Meclis’te konuşma yapan Amcaoğlu, Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) kullandıklarını, bu adımı attıkları için son dönemde fiyatların sabit kalabildiğini iddia etti.

“Eylül ayında bu konuda birçok gelişme yaşandı, sadece bu gelişmelerle birlikte Eurodiesel fiyatı 34 TL olacaktı” diyen Amcaoğlu, izledikleri yolla birlikte fiyatın sabit kalabilmesini sağladıklarını belirtti.

“Akaryakıtı fonlamazsanız, insanınızın cebinden çıkacak rakamları aşağıda tutmazsanız, insanları fiyatlar altında ezerseniz, bu konuda üretimdeki zam maliyet unsuru olan özellikle Eurodiesel’i fonlamazsanız bunun karşılığında ortaya çıkacak olan hayat pahalılığını engelleyemezsiniz” şeklinde konuşan Olgun amcaoğlu, Bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için bütün argümanları kullandıklarını ifade etti.

Amcaoğlu konuşmasında bir takım rakamlar da vererek şöyle devam etti: “2 Ekim’de KKTC’de 95 oktan 32.21 TL, Türkiye’de 37.25 TL, Güney Kıbrıs’ta 44.95 TL. Eurodiesel KKTC’de 31.65 TL Türkiye’de 40.67 TL, Güney Kıbrıs’ta 47.85 TL. 17 Ekim’de 95 oktan KKTC’de 32.21 TL Türkiye’de 34.71 TL, Güney Kıbrıs’ta 45.52 TL. Eurodiesel KKTC’de 31.65 TL, Türkiye’de 40.64 TL, Güney Kıbrıs’ta 48.46 TL. Bundan sora yapılacak düzenlemeyle Eurodisel’e yaklaşık 1.50 TL 95 Oktanda da 50 kuruş zam yapmak zorunda kalacaklar ama yine biz aynı kalacağız. Çünkü yine Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanacağız. Geçen hafta benzinde indirim olması gerekirken, mazotta da zam olması gerekirken, kendi içindeki ikame oranları kullanılarak her ikisinde de değişiklik yapmayarak 60 kuruşun %1’e denk geleceğini, 60 kuruşta FİF’de 30 milyon kazanacağınızı, ama 60 kuruşta 300 milyon ödeyeceğimizi bilerek adım atma yolunu tercih ettik.”