Amcaoğlu: “Yapılması gerekenleri eksiksiz yapmalıyız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke insanı ve siyasetinin ortak paydasının ülkenin geleceği olması gerektiğini vurguladı ve “Yapılması gerekenleri eksiksiz yapmalıyız” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye’den Ada’ya su getirilmesi ile birlikte, kablo ile elektrik projesinin ve yeni Ercan terminalinin önemine ve değerine dikkat çekti, bu üç büyük projeyi küçümsemenin doğru siyaset olmadığını vurguladı.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, Türkiye’deki EKOTURK TV kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı

“Kablo ile elektrikte ısrarcıyız”

Bakan Amcaoğlu, 2012’den beridir, Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile elektrik getirilmesi konusunun gündemde olduğunu ancak hedefe ulaşılamadığını aktardı. “Geçen yılın mayıs ayında bakanlıkta göreve geldiğimizden beri bu ihtiyacı dile getiriyoruz” diyen Bakan Amcaoğlu, Ada’nın anakarayla bağlantı sağlamasının ve 333 gün güneş gören bir ülkede güneş enerjisinden faydalanmanın önemine değer verdiklerini ifade etti.

Türkiye’den kablo ile elektrik sağlanması konusunda Ankara’da geçen hafta görüşmeler yaptıklarını, teknik çalışmaları gözden geçirdiklerini ve olası sorunların neler olabileceğini konuştuklarını anlatan Bakan amcaoğlu, “İki ülke komitelerini oluşturuyor, planlama başlayacak. Bu kadar yıldır konuşulan bu projenin eksiksiz ve yeşil enerji ile birlikte yaşama geçirilmesinde ısrarcıyız” dedi.

Bakan Amcaoğlu, kablo ile elektrik getirilmesiyle ilgili fizibilite çalışmalarının bir yıllık sürede tamamlanacağına dikkat çekti.

Su projesi, elektrik projesi ve Ercan’ın önemi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, özetle şunları dile getirdi:

“Kablo ile elektrik projesi, su projesinden sonra, bu yüzyılın ikinci büyük projesi olacaktır... Ercan Havaalanı, dünyaya açılan en önemli kapımızdır... Daha konforlu, daha çağdaş bir havaalanı terminali yapılmıştır. Yolcu kapasitesi artırıldı, eskisinin altı katı büyüklükte, ülkenin dünya ile buluşmasını sağlayacak, çağdaş bir yapı oluşturuldu.”

“Yılda 75 milyon metreküp su, kablo ile enerji, yeşil enerji üretimi ve yeni Ercan terminali ile hem dünyaya açılıyoruz, hem de dünyanın kapılarının ülkemize açılmasını sağlıyoruz... Eksikler elbette olacaktır. Ama bu eksikler, dünyadaki benzerlerinde olduğu gibidir... Eksikler gerekli tüm adımlarla aşılacaktır. En fazla altı ay içerisinde yeni Ercan terminalinde tam kapasiteye geçilecektir... Yıllık 4.2 milyon yolcu kapasitesi 10 milyona ulaşacaktır”.

“Türkiye ile omuz omuza yürümeyi çok önemsiyoruz”

Bakan Amcaoğlu, enerjide arz güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, özellikle yoğun elektrik kullanımının yaşandığı dönemlerde, örneğin yaz aylarında yeterli olabilmek için, kablo ile üretim sağlanıncaya kadar çözüm sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

“Dış ticaret açığının kapatılması amacıyla projelerin nasıl hayata geçirileceğinin ve ülke ihracat kapasitesinin artırılması üzerinde de çalışıyoruz” diyen Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu, kendilerinin de üzerlerine düşen ödevleri yapmak adına çalıştıklarını belirtti.

Ülkede 18 sanayi bölgesi olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, altyapının geliştirilmesi için yol haritası belirlendiğini kaydederek, “Hizmet sektörünü, üretim bacağını da teşvik edip, yatırım alanlarını genişleterek, ihracata yönelik üretime yönelmenin önemini gördük” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “Türkiye ile omuz omuza yürümeyi çok önemsiyoruz. Hem ana vatandan yatırımcılar, hem de yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk yatırımcılara çok iyi bir alt yapı hazırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Projeleri küçümsemek doğru bir siyaset değildir”

Bakan Amcaoğlu, “Kavgayı bir kenara bırakıp, birbirimizin çoluk çocuğunun ülkeye dört elle sarılması için gerekenin yapılması adına çaba harcanmalıdır” dedi.

Önümüzdeki perşembe ve cuma günü Meclisin olağanüstü toplanacağını hatırlatan Bakan Amcaoğlu, “Su projesi, bu konudaki sıkıntıları giderdi, elektrikle ilgili sıkıntılar yaşanıyor... Kablo ile elektrik gelmesiyle bu sıkıntı da aşılacak. Ercan’ın açılması çok büyük başarıdır... Bunları küçümsemek, doğru siyaset değildir. Türkiye’nin finansal, teknik ve bilgi birikimi desteği ile yürüyoruz... Birlikte olmamız önemlidir... Ülke insanımız ve siyasetimizin ortak paydası ülkenin geleceği olmalıdır. Yapılması gerekenleri eksiksiz yapmaktır” değerlendirmesini yaptı.

Kredi kartı taksitlendirilmesi konusu

Türkiye’den KKTC’ye turistik seyahatlerde kredi kartına taksit sınırlamasına değinen Amcaoğlu, geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin bu konuda gerekli kararları alacağını ve bu sınırlamanın kaldırılacağını düşündüğünü vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, “KKTC izolasyonlarla boğuşmak zorunda kalmayacak. Yapılanlar, hayata geçirilen projeler bunun işaretidir... Direkt uçuşlar yakında başlayacak diye düşünüyorum” mesajını da verdi.