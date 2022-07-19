Tüpgaza 13 TL indirim kararı: Fiyat 255'ten 242 TL'ye düşecek

Tüp gaz fiyatında indirime gidiliyor.

Halen 255 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı yarından itibaren 242 TL’ye indiriliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 10 kilogramlık tüp gaz fiyatında 13 Türk Lirası tutarında indirim kararı aldıklarını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Bir nebze de olsun vatandaşı rahatlattığımızı düşünüyorum; elbette yeterli değil ancak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız konusunda herkesi temin ederim” dedi.