Amcaoğlu: Sözleşmeye, ‘Kablo ile elektrik geldiğinde alım garantisi fesh olacak’ diye yazacaksınız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yalnızca Enerji Dairesi veya Enerji Üst Kurulu ile değil, tüm enerji yasalarının süratle güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, “Kavga ederek geleceğimiz yer belli. 18 örgütün yazdığı önerilerine saygı gösteriyorum” dedi.

Kablo ile elektrik veya alım garantili sözleşmelerin birlikte düşünülmesi gerektiğini savunan Amcaoğlu, uzun vadeli sözleşmelerde sıkıntının ne olduğunu sordu.

“Alım garantili maddeleri imza atarken, fesh edecek maddeleri de sözleşmeye koyacaksınız” diyen Amcaoğlu, “Kablo ile elektrik geldiğinde alım garantisi fesh olacak diye yazacaksınız” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, enerji ile ilgili yasa çalışmalarının Kamu İhale Yasası’ndaki Değişiklik öncesinde Temmuz ayında gündeme geldiğini söyledi, Enerji Dairesi, Enerji Dairesi Üst Kurulu’nun görevlerinin birbiriyle iç içe olduğunu belirtti.

“Haziran ayında enerji açığı yaşanacak”

Elektrik kurumunda finansman eksikliğinden dolayı yatırım yapılamadığını dile getiren Amcaoğlu, kurum borçları ve alacaklarına yönelik bilgi verdi.

Amcaoğlu, Haziran ayından sonra enerji açığı yaşanacağını dile getirdi.