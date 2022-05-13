Ulusal Birlik Partisi - Yeniden Doğuş Partisi - Demokrat Parti Hükümeti bu kez Ünal Üstel başkanlığında 4'üncü kez kurulurken, yeni açıklanan kabinede bu kez Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu krizi yaşanıyor.

Hükümet henüz Meclis'ten güven oyu almazken, Olgun Amcaoğlu'nun görevi iade etmek istediği öğrenildi.

Güvenilir kaynaklar bu yöndeki gelişmeyi doğrulurken, Olgun Amcaoğlu'nun Maliye Bakanlığı görevinden alınarak, 'içi boş bir bakanlığa' verilmesine karşı çıktığı bildirildi.

Amcaoğlu, eski Maliye Bakanı Sunat Atun'un özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yönelik aldığı kararları "yasa dışı" olarak yorumlamış, "yanlışlar yapıldığını" söylemişti