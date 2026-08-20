Amcaoğlu: “Kontrolsüz fiyat artışlarını durdurmak için yoğun çaba harcıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşın bütçesini rahatlatmak ve geçim sıkıntısının önüne geçmek amacıyla gıda ve temel tüketim ürünlerindeki kontrolsüz fiyat artışlarını durduracak somut ve net adımları atmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirtti.

Akaryakıt zammıyla ilgili eleştiriler üzerine açıklama yapan Amcaoğlu, “KKTC’de akaryakıt üzerindeki vergi yükünü yok denecek düzeyde tutmayı başardık, pompa fiyatları Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye göre net bir şekilde ucuz tutuldu. Nakliye, turizm ve taşımacılık gibi lokomotif sektörlerimizi korumak için yoğun çaba harcıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuz da ortadadır.” dedi.

Amcaoğlu, “Elbette akaryakıttaki bu net fiyat avantajı tek başına yeterli değildir. Halkın günlük yaşamda hissettiği ekonomik gerçeklerle bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Temel gıda maddeleri ve günlük tüketim malzemelerindeki yüksek fiyatlar, halkın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü tırmandırmaya devam etmektedir, bunun farkındayız ve tedbir almak görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, akaryakıttaki düşük vergi politikasıyla sağlanan koruyucu modelin devam ettirilmesi ve piyasada genel fiyat istikrarını sağlayacak çözümlerin devreye sokulmasının önemine dikkat çekerek, hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarından herkesin emin olmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs’ın akaryakıt fiyatlarında bölge ülkelerine kıyasla net bir maliyet avantajına sahip olduğunu söyleyen Amcaoğlu, küresel ve yerel ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde bu avantajı sürdürmenin kolay olmadığını vurguladı.

“Ülkemizde üretim, turizm ve taşımacılığın temel girdisi olan Euro Dizel’de bölgedeki en uygun pazar konumunu sürdürüyoruz”

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Elbette fiyat artışı bir zorunluluk olsa da tepkileri anlayışla karşılıyoruz ama unutulmamalı ki ülkemizde üretim, turizm ve taşımacılığın temel girdisi olan Euro Dizel’de bölgedeki en uygun pazar konumunu sürdürmekteyiz. Güney Kıbrıs’taki pompa fiyatları Kuzey Kıbrıs’a göre litre başına 32,24 TL, yüzde 48,12 daha yüksek seviyede seyretmektedir. Türkiye’deki dizel fiyatları ise KKTC’ye kıyasla 16 TL, yüzde 23,88 daha yukarıdadır.”

Amcaoğlu, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının Güney’de yüzde 48,12 daha pahalı olduğunu da hatırlatırken, 95 oktan benzinin KKTC fiyatının Güney Kıbrıs'tan yüzde 29,32, Türkiye’den yüzde 7,16 daha ucuz olduğunu kaydetti.

KKTC’de akaryakıttaki düşük vergi yapısını bir kez daha hatırlatan Amcaoğlu, ülkelerdeki güncel brüt asgari ücretler üzerinden hesaplanan “Aylık Dizel Alım Kapasitesi” hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi:

“1 Euro’yu 55,75 TL üzerinden hesapladığımızda, Kuzey Kıbrıs’ta 70 bin 893 TL olan brüt asgari ücret karşılığında bin 58 litre dizel alınabilmektedir. Güney Kıbrıs’ta bin 88 Euro (60 bin 656 TL) olan brüt asgari ücret karşılığında 611 litre dizel alınabilmektedir. Türkiye’de 33 bin 30 TL olan brüt asgari ücret karşılığında 398 litre dizel alınabilmektedir. Kuzey Kıbrıs’taki brüt asgari ücret; Güney Kıbrıs’takine göre ayda 447 litre, yüzde 73,12; Türkiye’dekine göre ise 660 litre (yüzde 165,89) daha fazla dizel yakıt hacmini karşılayabilmektedir.”

“Olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz”

Amcaoğlu, açıklamasının sonunda Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiği yönündeki açıklamalarına da değindi.

Şimşek’in savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirttiğini aktaran Amcaoğlu, küresel piyasalardaki fiyat dengesizliklerinin devam ettiğini söyledi.

Amcaoğlu, mazot fiyatında Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık beş katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirterek, “Bir süreden beri bizler de enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önlemler almaya devam ediyoruz ve Sayın Şimşek’in de belirttiği gibi bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda da bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz.” dedi.