Amcaoğlu: KIB-TEK önce kendi ayakları üzerinde dursun, özerklik için savaşacağım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıb-Tek’in özerkleştirilmesinden bahsedildiğini ancak kurumun 15 yıldır yüzde 47’sinin özel sektörden hizmet satın alınarak, hayatını idame ettirmek zorunda olduğunu hatırlattı.

“Özerklik ne anlama geliyor, illa ki KIB-TEK ayakta kalmak zorundadır” diyen Amcaoğlu, “Özerkliği de savunurum. Ama ilk önce, kendi ayakları üzerinde durma noktasındaki eksikliğini tamamladığında ben de beraber savaşacağım, (özerklik için) sözünü veriyorum” dedi.

Amcaoğlu, KIB-TEK’in önce ‘yeni doğmuş bir çocuk gibi’ ele alınarak, emekleyip, koşmasının sağlanması, ardından da koşabilmesine imkan verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yoksa bu şartlarda KIB-TEK’in devamını düşünmek, hayalcilikten başka bir şey değildir” dedi.

“İlk gemi dün TPIC’ten geldi…”

“Önümüzdeki günlerde enerji ile ilgili sıkıntılı günler var” diyen Amcaoğlu, akaryakıtla ilgili sorunun çözüldüğünü, ilk geminin dün TPIC’ten geldiğini belirtti.

Amcaoğlu, Teknecik’teki santraline aktarımın yapıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, bu açıklamayı BRT’de yaptı.