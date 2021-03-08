Amcaoğlu Ankara'ya gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya gelecek.

Bakan Olgun Amcaoğlu ayrıca ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı(YÖK) Prof.Dr. Yekta Saraç’ı da ziyaret edecek.

Bakan Amcaoğlu’na Ankara temasları sırasında bazı bakanlık bürokratları da eşlik edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Perşembe gün öğle saatlerinde yurda dönecek.