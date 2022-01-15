Amcaoğlu anjiyo oldu

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘tedbir amaçlı’ anjiyo oldu. Amcaoğlu’nun Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olduğu öğrenildi. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgide Amcaoğlu’nun durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı anjiyo yapıldığı ifade edildi.

Kontrol amaçlı hastaneye giden Amacaoğlu’na Prof. Dr. İlker Gül tarafından operasyon gerçekleştirildi. Amcaoğlu’nun birkaç saat içerisinde taburcu olacağı da belirtildi.