“Amacımız gençlerin Kıbrıs’a dönmesini sağlamak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı ve beraberindeki heyeti kabul etti. İncirli’ye kabulde milletvekilleri Filiz Besim ve Fikri Toros eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan görüşmede Dernek Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, Türkiye’de yaşayan ya da öğrenim gören Kıbrıslı Türklere dönük faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ünsaldı, Belgin Yüceel imzalı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği yayınlarından çıkan ve Erenköy direnişini konu eden ‘Kıbrıs Türklerinin Mücadelesinde Üniversiteli Öğrenciler’ adlı kitabı da CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye hediye ederek önümüzdeki günlerde Ankara’da yapılmasını arzu ettikleri konferans için davette bulundu.

Kabulde konuşan Sıla Usar İncirli de siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerden ötürü Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün yaşamakta olduğunu belirtti. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nerede olursa olsunlar, kimliklerini ve kültürlerini korumak amacıyla büyük gayret sarfettiklerini kaydeden İncirli, ülkelerine bağlılıklarının ve hasretlerinin her zaman sürdüğünü belirti. Birçok ülkede, her alanda büyük başarılara imza atan Kıbrıslı Türklerin varlığından büyük gurur duyduklarını ifade eden İncirli, amaçlarının gençlerin ülkelerine dönerek kendilerine mutlu bir yaşam kurabilecekleri bir düzeni gerçekleştirmek olduğunun altını çizdi.

Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini belirterek, Ankara’da gerçekleşecek olan konferansa katılmaktan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.