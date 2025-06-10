“Amaç yerli üretimi tanıtmak”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Ticaret Fuarı – Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu’na katılıyor.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, bugün başlayıp 12 Haziran'a kadar sürecek Forum’a, KTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Betmezoğlu ve Metin Oral ile Genel Sekreter Erçin Tekakpınar ve Oda profesyonellerinden Günce Volkaner’den oluşan bir heyet katılıyor.

KTSO, etkinlikte Kıbrıs Türk sanayisini ve yerli üretimi tanıtmak amacıyla açtığı stantta Kıbrıs Türk ihraç ürünlerini içeren broşürler dağıtarak katılımcılara bilgilendirme yapıyor. Stantta, ayrıca ihracatçılar kitapçığı da dağıtılarak ülkede üretim ve ihracat yapan ya da ihracat potansiyeline sahip üyeler hakkında detaylı tanıtım gerçekleştiriliyor.

Türk Devletleri arasında ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji ve hizmet alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan fuar ve forum kapsamında düzenlenecek panelde, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, KTSO’nun faaliyetlerini ve Kıbrıs Türk sanayi sektörleri ile potansiyel iş birliği alanları hakkında bir konuşma yapacak.