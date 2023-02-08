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Amaç Arnavutoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Amaç Arnavutoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Hatay’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu sonsuzluğa uğurlanıyor.

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Hatay’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu sonsuzluğa uğurlanıyor.

Amaç Arnavutoğlu için şu sıralar Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda tören düzenlendi.

Saat 14.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek olan Arnavutoğlu için yöneticisi olduğu Göçmenköy Kulüp Lokali’nde de anma töreni yapılıyor.

Amaç Arnavutoğlu, diş tedavisi için Hatay'da bulunuyordu.

Fotoğraf: Burhan Gürkan

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