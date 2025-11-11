Amaç Arnavutoğlu Meydanı, Göçmenköy’ün simgesi olacak

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu’nun anısını yaşatmak için yapılan meydan Göçmenköy’de yapılan Amaç Arnavutoğlu Meydanı açıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğiyle yapılan meydan açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel, merhum Amaç Arnavutoğlu’nun ailesi, GÖÇ-TAŞ temsilcileri, sivil savunma personeli, Göçmenköy İdman Yurdu futbol takımı, bazı yetkililer ve bölge halkı katıldı.

Karataş: Amaç’ın anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız

Törende konuşan Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş, Amaç Arvavutoğlu’nun kendisi için taşıdığı anlamı duygusal sözlerle ifade etti.

Karataş, “Hepiniz için çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Ama benim için çocukluğumdan beri bir kardeş gibiydi. Onu kaybettiğimiz günden bugüne kadar canımdan can sökülmüş gibi hissediyorum,” dedi.

Başkan Karataş, Amaç’ın anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, “Bu vesile ile projeye katkılarından dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Bıçaklı: Amaç bu kulübün her şeyiydi

Göçmenköy Spor Kulübü Fahri Başkanı Arslan Bıçaklı da, Amaç Arnavutoğlu’nun kulüp için taşıdığı önemi duygusal sözlerle dile getirdi.

Bıçaklı, “Amaç bizim canımız, ciğerimizdi. Göçmenköy Spor Kulübü’nün futbolcusuydu, yöneticisiydi, eli, ayağı, canıydı, her şeyiydi,” dedi.

Fahri Başkan Bıçaklı, başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere, Amaç’ın adını yaşatmak için yapılan düzenlemeye katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Gamze Arnavutoğlu: Emeği geçenlere minnettarım

Amaç Arnavutoğlu’nun kız kardeşi Gamze Arnavutoğlu, kardeşinin ismini yaşatmak için yapılan çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gamze Arnavutoğlu sözlerini “Böyle güzel bir meydanı yarattıkları ve abimin adını yaşatmamıza vesile oldukları için emeği geçenlere minnettarım. Abim her zaman bizimle. Kalbi, yüreği, çalışkanlığı, iyiliği ve yardımseverliği hep bizimle olmaya devam edecek” diyerek tamamladı.

Başkan Harmancı: Amaç her zaman aklımızda ve kalbimizde

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarken Göçmenköy camiasının dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Göçmenköy’ün toplumsal dayanışmanın simgesi olduğuna dikkat çeken Harmancı, “Göçmenköy gibi dayanışmasıyla, şehrin ruhunu yaratan bir semtin, sembol isimlerinin anılarına sahip çıkmak hepimiz açısından çok değerli. Göçmenköylüler dayanışmayı, birbirine sahip çıkmayı, geçmişten geleceğe taşıdıklarına sahip çıkmayı çok iyi bilir” dedi.

“Bizlere düşen görev, bu alanı adına ve Göçmenköy’e yakışır şekilde ilelebet korumak ve geliştirmektir”

Başkan Harmancı, Göçmenköy Spor Kulübü’nün yıllar içinde ortaya koyduğu azim ve inancı vurgu yaparak, “Kıbrıs Kupası’nı kazandıkları sezon Amaç’ın adını yaşatmak için kulübün ne kadar çaba sarf ettiğini bizzat gördüm. İnandılar ve başardılar. ifadesini kullandı.

Başkan Harmancı konuşmasını “Bizlere düşen görev, bu alanı adına ve Göçmenköy’e yakışır şekilde ilelebet korumak ve geliştirmektir.” diyerek tamamladı.