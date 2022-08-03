Altuğra: Ülkedeki ilaç sıkıntısı yüzde 99 giderildi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonrasında giderildiğini açıkladı.

Ankara temaslarını BRT Ana Haber’e değerlendiren Bakan Altuğra, Türkiye’nin her konuda olduğu gibi, sağlık alanında da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade ederek, ilaç sıkıntısını yüzde 99 oranında giderildiğini açıkladı.

Bakan Altuğra, “Ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz şu sıralarda ilaç eksikliği yönündeki sorunumuzdu, global bir sorun olduğunu biliyoruz, dünya genelinde yaşanan bir ilaç eksikliği sıkıntısı var. Ancak bu sıkıntıyı biz bu gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda yüzde 99 gidermiş bulunuyoruz. Bunun müjdesini Kıbrıs Türk halkına buradan vermek istiyorum. Özellikle kanser hastalarının ilaçları ve romatizma sıkıntısı olan hastalarımızın ilaçları adamıza varmıştır. Geriye kalan ilaçların da eksikliği önümzüdeki günlerde tamamlanacaktır. Hangi kalemlerde ilaç eksikliklerimizi varsa, kanser ilacından seruma kadar, yılan zehirine kadar liste halinde Sn bakana sunduk bu ilaçlarıın eksikliğinin giderileceğini bize söyledi ve gereğini de yaptı ” dedi.

Altuğra, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu da açıklayarak, cihazların en erken zamanda devlet hastanesinde hizmete gireceğini kaydetti.

Altuğra , Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde hayata koyduğu “Sen gelemezsen Biz Geliriz” projesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Altuğra , evinden çıkmayan yaşlı, engelli hastaların tedavisi için Türkiye’den ‘mobil sağlık aracı” talebinde bulunduklarını kaydederek, aracın önümüzdeki günlerde ülkeye geleceğini belirtti.

Altuğra, “Biz engelli dostu bir sağlık sistemi de hayata geçirme gailesindeyiz ve çabasındayız. Biz bu projemizi desteklemek adına, yine anavatandan talebimiz mobil sağlık aracını ülkemize taşımak istiyoruz. Bu mobil sağlık aracının ülkemize gelmesi ile birlikte, yatağa bağımlı engelli kardeşimiz, hastaneye gidemiyorsa , biz bu mobil sağlık aracımızla onun evine gideceğiz pansumanızmı yapacağız veya ihtiyaçları neyse onu yapacağı. Biz sağlık hizmetini ayaklarına götüreceğiz dedi. “ ifadelerini kullandı.

Bakan Altuğra 500 yataklı devlet hastanesi konusunda ise Türkiye’de uluslararası ihaleye çıkılacağını belirterek, çalışmaların oldukça yoğun bir gündemle devam ettiğini kaydetti.