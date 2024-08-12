Altın Portakal’da Jüriler belirlendi

Türkiye’nin en büyük sinema buluşmalarından Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5-12 Ekim tarihleri arasında Akdeniz’in incisi Antalya’da yapılacak.

Son olarak seçim ortamının da etkisi ile geçen yıl çeşitli tartışmaların odağında olan ve politikanın da karışması ile ertelenen festival bu yıl yine Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hayata geçirilecek.

Sanattan yana yaklaşımıyla festival bir hafta boyunca sinemanın çekim merkezi olacak

Sanat direktörlüğünü Deniz Yavuz’un yürüttüğü festival 60.kez sinemaseverlere merhaba diyecek ve sanattan-sinemadan yana yaklaşımıyla farklı yarışmalar altındaki onlarca uzun, kısa metraj ve belgesel filmi, yarışma dışı gösterimleriyle Türkiye’den ve dünyadan birçok yeni filmi, Türkiye’nin en büyük film marketi ile sektör profesyonellerini ve yapım öncesi birçok projeyi, atölye, ustalık sınıfı, sergi, konser gibi Türkiye ve dünyadan birçok önemli sanatçıyı ve akademisyeni bir hafta boyunca Antalya’da ağırlayacak.

Festivalde toplam 5 Milyon TL ödül dağıtılacağı açıklanırken bir yandan da yarışmaların jürileri belirleniyor. Antalyalı sinemaseverin yoğun ilgisi, yarışma film ekiplerinin katılımı, gerek Türkiye’den önemli isimler gerekse de Türkiye dışından katılacak uluslararası konuklarla Antalya tam anlamıyla bir sinema şehrine dönüşecek.

Ferzan Özpetek başkanlığındaki jüride Kobanbay, Önel ve Dede yer alıyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisinde, David Di Donatello ödüllü yapım tasarımcısı ve sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, Berlin Film Festivali’nde ‘Kumun Tadı’ filmiyle tanınan yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Melisa Önel ve 'Mercan Dede Ensemble' grubunun kurucusu ebru sanatı eğitmeni, neyzen, besteci, müzisyen ve DJ Mercan Dede yer alacak. Jürinin başkanlığını ise, filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazanan ve 2018 yılında Altın Portakal’dan yaşam boyu onur ödülü alan usta yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstleniyor.

Belgesel Jürisi Yeşiltepe-İncekol-Tekeoğlu’ndan oluşuyor

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde, tarih ve kültür belgeselleriyle tanınan gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe; Varto’daki köy okulunun orkestrasını belgeselleştiren yönetmen Jale İncekol; ödüllü belgesellerin yönetmeni ve yapımcısı, akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu yer alacak.

Kısaları Durmaz-Tepegöz-Göktaş üçlüsü değerlendirecek

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde ise 'Ziazan' adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz; 'Zerre' ve 'Gölgeler İçinde' filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz; 'Uzaklarda Arama' filminde rol alan ve The Club tiyatrosunu kuran oyuncu Pınar Göktaş yer alacak.