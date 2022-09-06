Altın Portakal Ulusal Yarışma’da büyük çekişme yaşanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak 10 film belirlenirken bu yıl iddialı filmlerin varlığı ile büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.

14 kategoride Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye’de ilk kez Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Söylemez, Ünlü, Çevik, Taşdiken, Müjdeci ve Alper’in son filmleri Antalya’da

Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna”; Ümit Köreken yönetmenliğindeki “Bir Umut”; yönetmenliği Onur Ünlü’ye ait “Bomboş”; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams’ın birlikte yönettikleri “Gidiş O Gidiş”; Atalay Taşdiken’in yönettiği “Hara”; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki “Iguana Tokyo”; Selcen Ergun’un yönettiği “Kar ve Ayı”; Özcan Alper’in yönettiği “Karanlık Gece”; Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı’nın birlikte yönettikleri “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)” bu yıl Antalya’da yarışma heyecanı yaşayacak.

Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna”; Onur Ünlü’nün “Bomboş”; Atalay Taşdiken’in “Hara”; Kaan Müjdeci’nin “Iguana Tokyo”; Özcan Alper’in “Karanlık Gece” ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı’nın “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)” adlı filmleri aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya’da yapacak. Ana jürinin kararı sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki tüm kategorilerde toplam 840 bin TL tutarında ödül verilecek.

Festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Festivali’n idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Ayna Ayna / Belmin Söylemez

Bir Umut / Ümit Köreken

Bomboş / Onur Ünlü

Gidiş O Gidiş / Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz, Blake Williams

Hara / Atalay Taşdiken

Iguana Tokyo / Kaan Müjdeci

Kar ve Ayı / Selcen Ergun

Karanlık Gece / Özcan Alper

Kurak Günler / Emin Alper

LCV (Lütfen Cevap Veriniz) / İsmet Kurtuluş, Kaan Arıcı