Altın Portakal 61. Kez Birlikte Bir Hikaye yazmak için törenle başladı

Murat OBENLER / ANTALYA

Geçtiğimiz yıl gerek seçimler dolayısıyla siyasetin müdahaleleri gerekse festival yönetimi ile sinemacıların sansür meselesindeki tartışmalarından dolayı uzun süre sürüncemede kaldıktan sonra yapılamayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl kaldığı yerden sinema dünyası ve Antalyalılar ile buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sedef Avcı’nın sunumuyla Cam Piramit Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış galasında Erdal Özyağcılar, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer, Müjdat Gezen(sağlık nedenlerinden dolayı katılamadı) ve Işıl Yücesoy’a onur ödülü, Aras Bulu İynemli ve Farah Zeynep Abdullah’a ise başarı ödülü verildi. Gecede Serhat Kılıç ve orkestrası da sahne aldı.



İlk Onursal Nişan’ı Saadet Işıl Aksoy taşıyacak

URART tarafından tasarlanan Onursal Nişan’ı bu yılki sahibi, oyuncu Saadet Işıl Aksoy’a; URART Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü Erol Sağmanlı ile Ulusal Jüri Başkanı Ferzan Özpetek birlikte sundu. Özpetek, “Festivalin bir yüzü olması çok önemli. Bunu Venedik, Cannes ve Berlin yapıyordu, şimdi biz de yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Aksoy: “Katledilen kızkardeşlerimizi saygıyla anıyorum ve hepimiz için adalet diliyorum”

Aksoy ise konuşmasına “Ülke gündemindeki kadın cinayetlerinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Yaşanan kadın cinayetleri karşısında inanılmaz bir acıyla bu sahnedeyim. Belki biraz sert ama ülkemizin gerçeği bu. Katledilen kızkardeşlerimizi saygıyla anıyorum ve hepimiz için adalet diliyorum” sözleriyle başlayarak şöyle devam etti: “Festivalin ev sahibi sanatçısı olmak benim için büyük bir onur. Büyük bir onur, çünkü bundan böyle her yıl bir başka sanatçı arkadaşımın üstleneceği bu ‘gerçek rol’le sinemanın özgürleşmesi için, konuşan bir sinema için, hafızalarımızın görsel kaydı olan bir sinema için farkındalık yaratmış olacağız. Bu nedenle 60’sı yapılamayan Altın Portakal için de, bizlerden çok sonra 160.’sı yapılacak olan gelecek festivaller için de 61. festivalde buluşabiliyor olmak çok önemli. Festivale gelen ve emeği geçen herkes bu nedenle çok kıymetli. Bu birliktelik için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ‘hikayemiz birlikte’; bir araya gelirsek hikayelerimizi paylaşabiliriz. Bir araya gelirsek sorunlarımızı konuşabiliriz. Daha da önemlisi, sevgili Ferzan Özpetek’in söylediği gibi, birlikte olursak genç sinemacılara, pırıl pırıl yeni yeteneklere ve onların filmlerine yol açabiliriz. Festival için özel olarak tasarlanmış bu değerli nişanı, özgür bir sinemanın sembolü olarak, gelecek yılki sanatçı arkadaşıma yine bu sahnede devredene kadar onurla taşıyacağım. Bu duygu ve inançla bu yılki festivali açıyorum ve hepinize çok güzel bir festival haftası diliyorum”



Böcek: “Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık”

Geçtiğimiz yıl düzenlenemeyen festival için yaşadığı üzüntüyü dile getiren Başkan Böcek, “Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, sinema emekçilerine ve kıymetli halkımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bu yıl Altın Portakal’ı sizlerden aldığımız güçle, belediyemiz ve sinema emekçileri ile birlikte yapıyoruz. Bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Böcek ayrıca “Artık yeter. Ülkemizde çocuk tacizleri, kadın cinayetleri, hayvan katliamlarının olmadığı güzel günler görmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



Şahin: “Sinemayı destekleyen festivaller içinde Altın Portakal bunun amiral gemisi.”

Antalya Valisi Hulusi Şahin: “Bu sektör, öyle sıradan bir sektör olarak algılanamaz. Bu sektör, gerçekten kültürün ana kilometre taşıdır, ayakta da tutulması gerekiyor. Bu festivaller, bunun için var yoksa çok ciddi dalgalanmalar ve tehditler altında. Pandemide Türk sinema sektörü, dünyanın tamamında olduğu gibi bir darbe aldı. Tekrar toparlanması için mutlaka desteğe ihtiyacı var, işte bu festivaller bu anlamda çok önemli. Antalya Altın Portakal da bunun amiral gemilerden bir tanesi.”



Özyağcılar: “Bu gece bana huzur, onur, umut armağan ettiniz”

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Bu gece bana Erdal “İyi ki bu mesleği seçmişsin, iyi ki oyuncu olmuşsun” dedirtti. 55 yıllık sanat emeğimi taçlandırdınız, sevgi ve saygı gösterdiniz. Eğer bir daha dünyaya gelsem, ülkemde bu topraklarda yine bu mesleği seçerdim, yine oyuncu olurdum. Bu ödülü bana armağan edenler bu gece bana huzur, onur, umut armağan ettiniz” şeklinde konuştu.

Aynı ödülü alan usta oyuncu Selçuk Yöntem ise “Altın Portakal’a katılmak her ne olursa olsun katılmak çok önemli. Ama bu gece için katılımın benim için gururu çok başka, arkadaşım Mehmet Aslantuğ’dan almak ise ayrı bir sürpriz ve gurur oldu. Yaşasın sanat” diye konuştu.



Sezer: “Yaşasın Altın Portakal”

Usta Sanatçı Şerif Sezer’e ise onun ödülünü ünlü sanatçı Emre Altuğ takdim etti. Sezer, “Çok heyecanlıyım, onur duydum, gurur duydum. Bu yolculuğumda hayatıma dokunan bütün yönetmenlerime ve yapımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın sinema, yaşasın Altın Portakal” dedi. Rahatsızlığı nedeniyle festivale katılım sağlayamayan onur ödülü sahibi Usta Sanatçı Müjdat Gezen ise görüntülü mesaj göndererek, teşekkürlerini iletti.



Yücesoy: “Aranızda olmak büyük keyif”

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy’a ise onur ödülünü oyuncu Tuba Büyüküstün verdi. Yücesoy, “Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif, ne kadar büyük bir heyecan size anlatamam. Bana bu şerefli, bu saygın ödülü lütfeden Ferzan Özpetek ve jüri arkadaşlarıma, bu işi inatla ben yaparım diyerek ortaya çıkan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e milyonlarca teşekkür ediyorum. Esas 55 yıldır elimi tutan, gözüme bakan, yanımda olan sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizin önünde minnetle eğiliyorum” dedi.



İynemli: “Altın Portakal Film Festivali’nde olmaktan gurur duyuyorum”

Festival kapsamında başarı ödülü alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, “Festivalde olmaktan gurur duyuyorum, çok mutluyum. 61.’si düzenlenen festivalde ödül almak çok büyük bir onur tabii ki ama benim için daha önemli olan kısmı Perihan Savaş’tan alıyor olmak. Perihan hanımın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.



Abdullah: “Bu ödülü erkekçiliğin üstün olduğu henüz daha sektör bile diyemediğimiz düzenin içinde var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan kadınlar için almak istiyorum.”

Bir diğer başarı ödülü alan Farah Zeynep Abdullah ise şöyle konuştu: “Ben bu ödülü, bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemediğimiz düzenin içinde var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum.”