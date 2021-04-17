“Altın Pasaportlar”: Yarısı yasa dışı

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki “altın pasaportlar” skandalını araştırmak için kurulan komite, yatırım programı aracılığıyla verilen vatandaşlıkların yarısının “yasa dışı” olduğunu saptadı.

Politis gazetesi, “Altın Pasaportların Yarısı Bir Alana Bir Bedava… Rapor Başsavcılık’ta” başlıklı haberinde, komitenin 515 sayfalık raporunun dün, Başsavcılığa sunduğunu ve rapordaki istatistiki bilgilere göre, pasaportların yüzde 51,81’inin yasa dışı yollarla verildiğini yazdı.

Gazete, raporda 2007-2016 yılları arasında verilen 2 bin 478 istisnai vatandaşlık ile 2007-2020 yılları arasında verilen “yüksek riskli” 417 vatandaşlıkla ilgili bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Habere göre raporda, yasa dışı olarak verilen vatandaşlıkların büyük çoğunluğunu eş ve çocuklara verilen vatandaşlıkların oluşturduğu da gözlemlendi.

Gazete, dört üyeli araştırma komitesinin ceza, disiplin ve idari suçlarla ilgili önerilerde de bulunduğunu ve bazı vatandaşlıkların iptalinin de araştırılacağını kaydetti.