'Altın pasaport' yargıda

Kıbrıs'ın güneyinde yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması (altın pasaport) ile ilgili ilk dava mahkeme önüne gidiyor.

Alithia’nın haberine göre, Haris Kiriakidis isimli avukat, ofisinde çalışan üç kişi ve beş şirket hakkında belge sahteleme ile ilgili 37 itham yer alan dava, Güney'den pasaport alabilmek için ismini değiştiren, anne ve babasına da pasaport alan Mehdi Ebrahimi Eshratabadi isimli İranlı ile ilgili.

Başvurusu dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne yapılan dava, Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Mayıs’ta görülmeye başlanacak.

Habere göre Eshratabadi, İranlı olduğu ancak Malezya’da doğduğu iddiasıyla adını Tony Newman olarak değiştirdi.

Güney'deki yönetimhem Eshrabadi hem de ailesi hakkında tutuklama emri çıkardı ancak emir, söz konusu kişiler yurtdışında bulunduğu için uygulanamadı.