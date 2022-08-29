Altın Koza Ulusal Yarışma Filmleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belirlendi.

Bu yıl yarışma için başvuran 50 film arasından jüri tarafından seçilen 8 film festivalde yarışacak.

Filmler, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek ve ödüller 17 Eylül akşamı gerçekleşecek kapanış töreninde verilecek.

“Bana Karanlığını Anlat” Yönetmen: Gizem Kızıl

“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Yönetmen: Serpil Altın (Dünya Prömiyeri)

“Çilingir Sofrası” Yönetmen: Ali Kemal Güven

“Ela ile Hilmi ve Ali” Yönetmen: Ziya Demirel

“Kabahat” Yönetmen: Ümran Safter (Dünya Prömiyeri)

“Mendirek” Yönetmen: Cem Demirer (Türkiye Prömiyeri)

“Suna” Yönetmen: Çiğdem Sezgin (Dünya Prömiyeri)

“Yaban” Yönetmen: Tareq Daoud