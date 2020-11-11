Altın hırsızlığı soruşturması sürüyor

Girne’de 7 Kasım tarihinde meydana gelen ‘İkametgâhtan hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.F., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı.

Kesat 7 Kasım tarihinde müşteki Aykut FANSA'ya ait yaklaşık 10 bin TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bilezik sirkat edildiğini anımsattı.

Polis, müştekiden alınan bilgide bir süre önce Türkiye'den ülkeye geldiğini ve karantina sürecinin ardından 6 Kasım tarihinde akşam saatlerinde evine döndüğünü Türkiye'den getirdiği yaklaşık 10 bin TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bileziğini odasında bulunan komodin üzerinde muhafazaya aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı S.F.’nin ikametgâhının arandığını ancak kanunsuz hiçbir şey bulunmadığını soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.