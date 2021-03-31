Alt mahkemenin kararı bozuldu: Cezaları düşürüldü

Esentepe, Lapta ve Boğaz’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 2 buçuk kilo hintkeneviri ve 80 gram kokain suçundan toplam 22 yıl hapis cezasına mahkûm edilen sanıklar Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz’ın almış oldukları hapis cezasına karşı yapmış oldukları istinaf başvurusu kabul edildi.

Tekin’in cezası 10, Numan’ın cezası 9 yıla düşürüldü

Yüksek Mahkeme Heyeti Başkan Bertan Özerdağ ve Üyeler Beril Çağdal ile Peri Hakkı’nın değerlendirdiği istinaf başvurunda heyetin kararını Başkan Özerdağ açıkladı.

Özerdağ, Girne Ağır Ceza Mahkemesinin Nisan 2019 yılında sanık Kemal Numan Mehmet’in 10 Yıl ve Can Tekin Yılmaz’ın 12 yıl hapis cezası aldığı karının istinaf edilmesi üzerine yaptığı değerlendirmede sanıklara verilen cezanın yüksek olduğuna bulgu yaptı. Heyet sanık Kemal Numan Mehmet’in cezasını 9 yıla, Can Tekin Yılmaz’ın ise 10 yıla düşülmesine karar verdi. (Kamalı Haber)