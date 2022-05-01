Alsancak'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Alsancak'ta bugün gerçekleşen motosiklet kazasında ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mevlüt Akar yaralandı.
Alsancak'ta bugün gerçekleşen motosiklet kazasında ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mevlüt Akar yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Alsancak'ta bugün saat 10.40 sıralarında ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mevlüt Akar, üzerinde plakası olmayan motosikletle park yerinden yola çıkmaya çalışırken, o esnada doğu istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Serdar Sarıoğlu'nun kullanımındaki RH 909 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mevlüt Akar, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastahanesinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
RH 909 plakalı araç sürücüsü 35 yaşındaki Serdar Sarıoğlu ise kaza sonrası olay yerinden ayrıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.