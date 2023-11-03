Alsancak’ta iki evden çok sayıda eşya çalındı, 2 kişi tutuklandı

Alsancak’ta iki evden hırsızlık yapılarak çok miktarda eşya ve ziynet eşyaları çalınmasıyla ilgili polisin ileri soruşturmasında iki kişi zanlı olarak tutuklandı.

Polis bültenine göre, 26-29 Ekim tarihleri arasında Alsancak’ta iki ayrı ikametgaha, mutfak penceresi ile balkon kapıları hasara uğratılıp hırsızlık amacıyla girildi.

Evlerden, dizüstü bilgisayar ile çantası, 12’li çatal bıçak seti, 12’li gümüş antika çatal bıçak seti ve macun seti, USB kalem, yedi kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Hırsızlıkların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.Ç. (E-28) ve Ç.G.(E-23) tutuklandı.