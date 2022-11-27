Alsancak’ta hırsızlık… 2 kişi tutuklandı

Alsancak’ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım’da bir şahsa ait evden 1 adet 43 inç televizyon, 1 adet internet modemi ve uydu alıcısı, 1 adet hoparlör, 1 adet abajur ve 10,138 Sterlin para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.T.K.(E-39) ve E.E.(E-37) tutuklandı.

Bankamatik kartından 12 bin TL para çeken kişi tutuklandı

İskele’de 23 Kasım tarihinde E.K.(E-40), bir arkadaşı tarafından kendisine uçak bileti satın alması için verilen bankamatik kartı ile uçak bileti satın aldıktan sonra, kart sahibinin izni olmaksızın 12.000 TL parayı da hesaptan çekerek, sahte davranışla kredi temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs dün tespit edilerek, tutuklandı.