Alper Uras’tan yeni single ve video klip: “30”

2008 yılından bu yana Girne’de aktif olarak Rap müzikle uğraşan Alper Uras, “30” isimli yeni single’ını yayınladı.

Aynı zamanda video kliple piyasaya sürülen; çekimlerin Girne ve İskele’de tamamlandığı 30’un yönetmen koltuğunda ise daha çok belgesel yapımlarıyla bilinen Mahmut Ersin Altan bulunuyor.

2018 yılında yayına giren ve albümün çıkış parçası olan “Özel Değilsin” ile sosyal medya bağımlılığının da etkisiyle insanların toplum içerisinde kendilerini konumlandırmalarını eleştiren Alper Uras, “30” ile yine benzer bir noktaya işaret ediyor.

Toplumun “yetişkinlik” algısını eleştirdiği parçada Alper Uras, 30 yaşına varıldığında toplumun bireyden “hayatına dair her şeyi yoluna koyma” beklentisi içerisine girmesi konusunu hedef alıyor.

Klibi izlemek için:

https://youtu.be/kNDxkY9CjSc?si=yDdeLlBtAfxnGLGo

Şarkının kaydı Ankara’da bulunan Chopper Production stüdyosunda alınırken, Mix ve Mastering işlemleri Arda Karataş (Ardacoon) tarafından gerçekleştirildi.

Öte yandan şarkının müziğini ise şu anda İngiltere’de ikamet eden ve yakın zamanda entrumental albümünü dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunan Ahmet Enginsoy (Engnsoul) hazırladı.

Dijital platformlardan da yayında

Video Klibi YouTube’da yayında olan şarkı, aynı zamanda Android ve Apple kullanıcılarının uygulamalar aracılığıyla erişebileceği dijital platformlardan da yayına girdi.

Spotify'da dinlemek için:

https://sptfy.com/QTPB

iTunes'da dinlemek için:

https://apple.co/4bW60mm

Sosyal medya hesaplarından erişim için:

Instagram.com/alperuuras

Facebook.com/alper.uras

Twitter.com/UrasAlper

YouTube.com/DefactoTR