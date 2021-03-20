Almanya'da neo-nazilerden Covid-19 protestosu

Almanya’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde Covid-19 önlemleri protesto edildi. Kassel kentindeki protestoda ise göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Ülkenin iç bölgelerinde yer alan Kassel’deki gösteride polis, taşkınlık yaptığı ve kurallara uymadığı gerekçesiyle “Querdenker Hareketi” olarak bilinen aşırı sağcı grubu, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı.

Polis, buradaki protestonun barışçı gösteri olmaktan çıktığını göstericilerin içinde yer alan bazı kişilerin, ilk yardım görevlilerine ve basın mensuplarına saldırdığını duyurdu. Gösterilerde polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Göstericilerin bir bölümünün de uyarılara rağmen maske takmadığı gözlendi.

Almanya’da Covid-19 vakası sayısı 2 milyon 600 bini geçerken, toplam can kaybı 74 binin üzerine çıktı.

Kaynak: Euronews