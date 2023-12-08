“Almanya ve Yunanistan’dan mağdurlar şikâyet için Kıbrıs’a geliyor”

Yeni Ercan Havalimanı’nda güvenlik zafiyeti bulunan bir noktada, yer hizmetleri sağlayıcısı İstanbul Handlig’teki bazı çalışanların, yolcuların valizlerinden değerli eşyalarını çalmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Türkiye’nin ardından Yunanistan ve Almanya’dan “mağdurların” şikâyet için Kıbrıs’ın kuzeyine geleceğini, ayrıca İstanbul’dan şikâyetçi listenin gönderileceğini ve mağdur sayısının artacağını açıkladı.

Soruşturmaya ilişkin yeni detaylar aktaran polis, zanlılardan birinin, eşine “sana sürpriz yaptım” diyerek telefon hediye ettiğini ancak söz konusu telefonun da valizlerden çalınmış bir cihaz olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Mahkeme, soruşturmanın devamı açısından 3 zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, davanın görüşüldüğü ilk mahkemede, Yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra bu tarz ihbarlar almaya başladıklarını mahkemede itiraf etmiş, olayın basına yansımasının ardından Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda kişinin şikayette bulunduğunu, ifade vermek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine gelme kararı aldığını aktarmıştı.

Polis, zanlılardan sadece birinin evinde bulunan ziynet ve elektronik eşyaların değerinin, ilk incelemelere göre 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

Mahkemede konuşan polis, zanlıların verdikleri ifadelerinde “kaliteli olan bavulları, özellikle de ziynet eşyası bulunur diye kadınlara ait valizleri” açtıklarını söylediklerini aktardı.