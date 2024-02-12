Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kıbrıs’ta

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tutumunun, AB’ye yaklaşımı gibi konuları etkilediğini söyledi, bu durumun Türkiye’ye sıklıkla açıklanması gerektiğini belirtti.

Steinmeier bu açıklamasını, “tarihte ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı” sıfatıyla, Lefkoşa’da gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde Larnaka havalimanına gelen Steinmeier, bugün sabah saatlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandı.

Alpha News’te yer alan habere göre, Steinmeier’in söz konusu açıklaması üzerine Hristodulidis ise, AB'nin gerekli güvencelere sahip olması nedeniyle Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynayabileceğini söyledi.

Hristodulidis, Berlin Duvarı’nın yıkışının üzerinden 35 yıl geçtiğine işaret ederek, “Umudum ve isteğim, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olan Kıbrıs'ın, Lefkoşa'nın yeniden birleşmesini yakında kutlayabileceğimizdir" dedi

Steinmeier ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin içeriğine değinen Hristodulidis, “ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, enerji, Avrupa gündemi ve Kıbrıs meselesini” görüştüklerini belirtti.

Öte yandan Kıbrıs Rum Radyosu RIK ise Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ziyaretin ana mesajını şöyle yazdı:

"Almanya'nın Kıbrıs'ta çözüm arayışlarında yapıcı adımları desteklemesi, Berlin'in Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ihtiyatlı bir iyimserlikle bakması, Maria Angela Holguin Cuellar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atanmasının ardından daha ileri adımlar atılmasının umulması, ayrıca, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in çabalarını somut pratik eylemlerle desteklemesi.”