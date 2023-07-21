Alman rock grubu Mad Max, depremzedeler için Kuzey Kıbrıs’ta sahne alacak

Murat OBENLER

Almanların 1980’lere damgasını vuran uluslararası üne sahip rock gruplarından Mad Max Türkiye’deki depremzedeler için Ekim ayında Kuzey Kıbrıs’ta konser verecek. Ülkemizden bazı rock gruplarının da yer alacağı 14 Ekim olarak planlanan yardım konserinde sahneye çıkacak Mad Max grubunun ülkemize geliş-gidiş,konaklama vs. masrafları için yoğun bir tempo içinde çalışan radyo programcısı-rock müziksever Roland Eyerich ile müzisyen-Soulist Kahve ve Müzik Evi sahibi Alper Cengiz depremzedeler için gerçekleştirecekleri konser için herkesi dayanışmaya ve yardımlaşmaya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs’ta sahne alacak ilk Alman rock grubu

Almanya’nın Münster kenti bazlı ünlü rock grubu Mad Max’ın eşsiz Kuzey Kıbrıs konseri için grubun 64 yaşındaki gitaristi Breforth ve davulcusu Axel Kruse’nin de yer aldığı yenilenen Mad Max, genç vokalisti Julian Rolinger, gitarda Dethy Borchardt ve basgitarda Fabian "Fabs" Ranft’dan oluşan kadrosuyla sahnelere geri dönüş yapıyor.

Mad Max geçtiğimiz yıl çıkardıkları "Wings of Time" ile şu anda Avrupa-Amerika’nın farklı ülkelerini kapsayan turnesini sürdürürken Kuzey Kıbrısta sahne alan ilk Alman rock grubu olarak ülkemizde rockseverlerle buluşacak.

Dayanışma ve yardımlaşmaya çağırdılar

Roland Eyerich ve Alper Cengiz’in organizatörü olduğu "Friends Across Borders (FAB) Takımı da 2018 ve 2019’da gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk konserlerinden sonra Soulist’te yer alacak bu etkinlik ile geri dönüş yapacaklar. Kıbrıstan Private Garden grubunun da etkinlikte yer alacağı açıklandı. Etkinlik organizatörleri konserin gerçekleşmesi için yardım yapmak isteyenler için şu adresleri verdi:

Grup iletişim : info@madmax-germany.com ile juergen.breforth@web.de