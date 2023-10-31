"Alman Dili Haftaları" 1-16 Kasım’da etkinliklerle kutlanacak

Avusturya, Almanya, İsviçre Büyükelçilikleri ve Goethe-Institut Kıbrıs tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın işbirliğiyle her yıl düzenlenen ve her katılımcı ülkenin Alman dili ve kültürü ile ilgili bir dizi etkinlik ve etkinlik içeren festival "Alman Dili Haftaları" bu yıl 7.kez 1-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Alman dilini teşvik ederek, Kıbrıs'ta çok dilliliği ve çeşitliliği desteklemek, Kıbrıs, Avusturya, Almanya ve İsviçre arasında zaten gelişen kültürel alışverişe katkıda bulunmak amacına da hizmet eden etkinlikler Avusturya, Almanya ve İsviçre Büyükelçilikleri ile Goethe-Institut Kıbrıs tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve adanın dört bir yanındaki Almanca dil dostlarına ulaşan çok yönlü bir kültürel program sunmayı taahhüt ediyor.

İyi yabancı dil becerilerinin karşılıklı anlayış için bir basamak olduğuna ve güven inşa etmeyi, diyaloğu teşvik etmeyi ve bireyler ve kültürler arasında değişim ve işbirliğini kolaylaştırmayı sağladığına inanan organizatörler kişinin kendi dilinin geliştirmesinin ve çok dilliliğin Avrupa için önemine bir kez daha vurgu yapıyorlar.

Bu yıl 7.kez düzenlenen etkinlikler dizisinde filmler, müzik, mutfak lezzetleri ve dahası yer alıyor. Etkinlikler programı için https://www.wddscyprus.com/ Adlı web sitesi ve www.facebook.com/CypWddS adlı facebook adresi ziyaret edilebilir.