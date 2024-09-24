Alkollü sürücülerin neden olduğu kazalarda iki kişi yaralandı

Ülkede dün ve bu sabah alkollü sürücülerin neden olduğu iki kazada iki kişi yaralandı.

Lefkoşa-Güzelyurt Ana Yolu’nda dün meydana gelen kazada 39 yaşındaki Sefer Topuz (E-39) 87 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MJ 991 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Kerem Rezzakioğlu (E-27) yönetimindeki UK 280 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden MJ 991 plakalı araç sürücüsü, yolun solundan çıkarak elektrik direğine de çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan MJ 991 plakalı araç sürücüsü Sefer Topuz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan bu sabah Girne-Alsancak Ana Yolu’nda 20 yaşındaki Berat Güler 295 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SP 550 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu kırmızı ışık yandığı için duran Edward William Smith (E-74) yönetimindeki ND 690 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ND 690 plakalı araç ileriye doğru savrularak, önünde duran Erhan Aydınoğlu (E-49) yönetimindeki YC 572 plakalı kamyonun sol arka kısmına da çarptı, SP 550 plakalı araç ise yoluna devam ederek orta refüje çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan ND 690 plakalı araç sürücüsü Edward William Smith (E-74), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

SP 550 plakalı araç sürücüsü Berat Güler tutuklandı.