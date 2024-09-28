Alkollü sürücüler kaza yaptı – 1’i tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 233 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden G. D. (E-32) yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araç sürücüsü G. D. tutuklandı.

Öte yandan, dün gece Gazimağusa - Karpaz anayolun 3 ile 4’üncü kilometreleri arasında 143 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden A. M. (E-28) yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atan aracın hafif yaralanan sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.